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Стало известно расписание российского отборочного турнира Всемирных игр дружбы по паделу

Стало известно расписание российского отборочного турнира Всемирных игр дружбы по паделу
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Федерация России по паделу представила критерии и правила отбора в национальную команду для участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

По регламенту Всемирных игр дружбы от России в турнире по паделу смогут сыграть две пары в основной сетке и одна пара в квалификационной сетке в мужском и женских разрядах.

Российский отборочный турнир пройдёт в пять этапов с марта по июль на кортах Lunda Padel Club в Москве. На каждом этапе необходимо набирать квалификационные рейтинговые очки. Особое значение будет иметь розыгрыш финального раунда в конце июля.

Для участия в отборочном турнире необходимо также зарегистрироваться на сайте и своевременно подавать заявку на каждый этап

Расписание отборочного турнира:

Этап I. 9–10 марта
Этап II. 13–14 апреля
Этап III. 25–26 мая
Этап IV. 22–23 июня
Этап V (итоговый). 27–28 июля

За победу во Всемирных играх дружбы спортсмены получат $ 40 тыс., за второе место – $ 25 тыс., за третье – $ 17 тыс. Призёры Игр также будут награждены медалями.

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