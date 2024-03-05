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Назван талисман предстоящих Всемирных игр дружбы

Назван талисман предстоящих Всемирных игр дружбы
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В финале конкурса на звание талисмана Всемирных игр дружбы победил тигр. Именно он и станет символом предстоящих соревнований. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Изначально было 17 кандидатур, в шорт-лист вошли три кандидата: белка, тигр и медведь. Именно тигр был выбран судейской коллегией как лучший вариант. Об этом объявили на Всемирном фестивале молодёжи.

В составе судейской коллегии были известные спортсмены — Дина и Арина Аверины, Никита Нагорный, Сергей Карякин, Роман Власов и Светлана Ромашина. Возглавил судей президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Мультипликатором талисмана стал «Союзмультфильм».

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и в Москве с 15 по 29 сентября 2024.

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