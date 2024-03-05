Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Победитель Всемирной шахматной олимпиады из Узбекистана отметил гостеприимство России

Победитель Всемирной шахматной олимпиады из Узбекистана отметил гостеприимство России
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев заявил, что ему нравится приезжать в Россию, потому что тут гостеприимные люди и шикарные условия для игры.

«Конечно, мне очень нравится приезжать в Россию, здесь живут очень гостеприимные люди, мне всегда устраивали тёплый приём. Мне очень нравится турнир, здесь много сильных соперников и шикарные условия для игры. Я благодарен организаторам, что пригласили меня, для меня это хорошая практика. Мне очень интересно тут играть. Здесь соревнуются Александр Грищук, Андрей Есипенко, Айк Мартироян, Мануэль Петросян, Самвел Тер-Саакян из Армении и другие игроки», — приводит слова шахматиста ТАСС.

Напомним, Якуббоев находится на турнире «Аэрофлот Опен», где принимает участие. Сам он заявляет, что ему интересно играть с соперниками, которые сильнее него.

Материалы по теме
«Хватит дискриминировать русских игроков». Фанаты из Европы раскритиковали ATP в соцсетях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android