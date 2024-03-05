Победитель Всемирной шахматной олимпиады из Узбекистана отметил гостеприимство России

Победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев заявил, что ему нравится приезжать в Россию, потому что тут гостеприимные люди и шикарные условия для игры.

«Конечно, мне очень нравится приезжать в Россию, здесь живут очень гостеприимные люди, мне всегда устраивали тёплый приём. Мне очень нравится турнир, здесь много сильных соперников и шикарные условия для игры. Я благодарен организаторам, что пригласили меня, для меня это хорошая практика. Мне очень интересно тут играть. Здесь соревнуются Александр Грищук, Андрей Есипенко, Айк Мартироян, Мануэль Петросян, Самвел Тер-Саакян из Армении и другие игроки», — приводит слова шахматиста ТАСС.

Напомним, Якуббоев находится на турнире «Аэрофлот Опен», где принимает участие. Сам он заявляет, что ему интересно играть с соперниками, которые сильнее него.