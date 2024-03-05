Стало известно, когда выберут имя тигру, талисману Всемирных игр дружбы

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что имя тигра будет выбрано с помощью голосования.

«Выбор имени — это будет следующий этап. Будет голосование, вместе с народом придумаем имя тигру. Надеемся на широкое участие людей в этом процессе», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, на Всемирном фестивале молодёжи, который проходит с 1 по 7 марта в Сочи, было объявлено, что талисманом предстоящих соревнований станет тигр. Именно он был выбран из трёх кандидатов, двумя другими были белка и медведь. Изначально вариантов будущего талисмана было 17.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования будут проводиться как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта.