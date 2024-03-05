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«Внедряют националистическую идеологию против нас». Захарова — о действиях МОК

«Внедряют националистическую идеологию против нас». Захарова — о действиях МОК
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Представитель МИД РФ Мария Захарова на Всемирном фестивале молодёжи заявила, что МОК проводит националистическую политику против страны.

«Мы сейчас сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда те, кто ответственен за мировое олимпийское движение и должен его сохранять, оберегать, я уж не говорю про то, чтобы развивать и наращивать, его сами же и уничтожают.
Они собственными руками внедряют националистическую идеологию только против нас, против Союзного государства России и Беларуси, убивая свою собственную организацию», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, ранее о том, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма, заявлял сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сейчас спортсмены из России и Беларуси не могут выступать на международной арене в связи с санкциями, которые наложил Международный олимпийский комитет. Таким образом он отреагировал на ситуацию на Украине.

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