«Внедряют националистическую идеологию против нас». Захарова — о действиях МОК

Представитель МИД РФ Мария Захарова на Всемирном фестивале молодёжи заявила, что МОК проводит националистическую политику против страны.

«Мы сейчас сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда те, кто ответственен за мировое олимпийское движение и должен его сохранять, оберегать, я уж не говорю про то, чтобы развивать и наращивать, его сами же и уничтожают.

Они собственными руками внедряют националистическую идеологию только против нас, против Союзного государства России и Беларуси, убивая свою собственную организацию», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, ранее о том, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма, заявлял сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сейчас спортсмены из России и Беларуси не могут выступать на международной арене в связи с санкциями, которые наложил Международный олимпийский комитет. Таким образом он отреагировал на ситуацию на Украине.