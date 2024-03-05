Лагно до сих пор не получила визу для полёта на турнир претенденток в Канаду

Участница предстоящего турнира претенденток на мировую корону Екатерина Лагно заявила, что сдала отпечатки пальцев на визу ещё в январе, но так и не получила никакого ответа.

«Пока никакой информации по канадской визе у меня нет. Необходимые отпечатки пальцев я сдала ещё 12 января. Федерация шахмат России помогает мне в вопросе получения визы. Ждём решения», — приводит слова Лагно РИА Новости Спорт.

Ранее ФИДЕ сделала запрос в Канаду о том, чтобы тем шахматисткам, которые ещё не получили никакой информации о визе, помогли ускорить процесс.

Отметим, что в турнире должны принять участие две россиянки — сама Лагно и занимающая третью строчку в женском в рейтинге ФИДЕ Александра Горячкина. Турнир пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Победительница проведёт титульный матч с чемпионкой мира, китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.