Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на турнир в Турции

Объявлен состав российской команды по греко-римской борьбе на международный турнир по спортивной борьбе Yasar Dogu & Vehbi Emre, который пройдёт с 7 по 10 марта в Анталии (Турция), сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Борцы греко-римского стиля будут выступать на турнире 7 и 8 марта. 7 марта состоятся соревнования в весовых категориях до 55, 63, 72, 82, 97 и 130 кг. 8 марта будут соревноваться спортсмены в весовых категориях до 60, 67, 77 и 87 кг.

Греко-римская борьба. Yasar Dogu & Vehbi Emre, Анталия.

Состав сборной России

До 55 кг. Виталий Кабалоев;

До 63 кг. Жамболат Локьяев;

До 67 кг. Аслан Висаитов, Азамат Ахмедов;

До 72 кг. Имран Алиев, Дмитрий Адамов;

До 77 кг. Ислам Барахоев;

До 87 кг. Милад Алирзаев, Вааг Маргарян;

До 97 кг. Артур Саргсян, Саид-Селим Бибулатов, Николай Хоменко;

До 130 кг. Виталий Щур, Михаил Лаптев.

Напомним, ранее российские борцы были допущены на международные соревнования в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).