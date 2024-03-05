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«Чемпионат» запускает специальную номинацию для студентов на премии MARSPO Awards 2024

Спортивный портал «Чемпионат» объявляет о сборе заявок на номинацию «Лучший студенческий медиапроект» ежегодной профессиональной премии спортивного маркетинга MARSPO Awards.

Это уникальная возможность для студентов проявить свой творческий потенциал и представить самые яркие и инновационные медиапроекты, освещающие спортивные события.

Задача премии – определить лучшие студенческие проекты в области медиа в рамках Образовательных организаций России. Принимаются проекты, освещающие регулярные студенческие спортивные события, реализованные с 1 января 2023 года по 30 апреля 2024 года.

К рассмотрению принимаются проекты, освещающие спортивные инфоповоды в рамках учебного заведения или между учебными заведениями, реализованные студентами.

Победители будут определены редакцией «Чемпионата» и получат ценную награду.

Подача проектов открыта до 30 апреля 2024 года. Регламент и анкета для заявки на официальном сайте MARSPO Awards.

АССК выступает партнером спортивного портала “Чемпионат” в рамках номинации “Лучший студенческий медиапроект”.