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Сестры Аверины завершили карьеру из-за отказа России выступать на ОИ под белым флагом

Сестры Аверины завершили карьеру из-за отказа России выступать на ОИ под белым флагом
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала причину завершения карьеры сестёр Авериных.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом», — приводит слова Винер пресс-служба ОКР.

Напомним, о том, что сёстры Аверины завершают спортивную карьеру, 23 февраля сообщила Ирина Винер. Спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпиады-2020 в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе прошлого года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

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