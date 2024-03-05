Сестры Аверины завершили карьеру из-за отказа России выступать на ОИ под белым флагом

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала причину завершения карьеры сестёр Авериных.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом», — приводит слова Винер пресс-служба ОКР.

Напомним, о том, что сёстры Аверины завершают спортивную карьеру, 23 февраля сообщила Ирина Винер. Спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпиады-2020 в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе прошлого года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.