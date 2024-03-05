«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги, обыграв «Пермских медведей»

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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над «Пермскими медведями» в ответном четвертьфинальном матче SEHA — Gazprom League. Встреча проходила в Чехове и завершилась со счётом 35:30 в пользу хозяев.

Отметим, что вчера, 4 марта, ЦСКА в домашнем матче сенсационно уступил «Виктору» и покинул турнир. Встреча завершилась со счётом 33:25 в пользу гостей.

Завтра, 6 марта, состоится заключительный матч четвертьфинальных противостояний, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с минским СКА. Первая встреча закончилась со счётом 32:27 в пользу команды из Беларуси.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League. 1/4 финала. Ответные матчи

«Чеховские медведи» (Россия) – «Пермские медведи» (Россия) – 35:30 (16:14).

ЦСКА – «Виктор» – 25:33 (14:17).

«Мешков Брест» — «Машека»— 35:18 (16:8).