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Гандболистки ЦСКА уступили «Астраханочке» в матче чемпионата России

Гандболистки ЦСКА уступили «Астраханочке» в матче чемпионата России
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В Москве завершился матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Астраханочка» на гостевой площадке одержала сенсационную победу над ЦСКА со счётом 36:28.

Первый тайм завершился вничью (17:17), однако во второй половине гости сумели довести матч до уверенной победы. В составе «Астраханочки» 10 мячей забросила левая полусредняя София Романенко. Команда Михаила Измайлова укрепилась на промежуточном третьем месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Группа А

ЦСКА — «Астраханочка» — 28:36 (17:17) (Мурзалиева, Шамановская — по 5, Козаченко — 4; Романенко — 10, Бессалая, К.Ильина — по 7, Корнеева — 5)

Турнирное положение. 1. «Ростов-Дон» — 50 очков (27 матчей). 2. ЦСКА — 45 (28). 3. «Астраханочка» — 40 (28). 4. «Лада» — 36 (27). 5. «Черноморочка» — 34 (27). 6. «Кубань» — 27 (27).

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