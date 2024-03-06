Осипенко: не очень хорошо отношусь к отмене рукопожатий на международных соревнованиях

Десятикратный чемпион мира, российский самбист Артём Осипенко высказался об отмене рукопожатий между спортсменами на международных соревнованиях.

«Не очень хорошо отношусь к отмене рукопожатий, надо правила соблюдать. В самбо все всегда понимают, всё принимают. Если украинские спортсмены хотят бороться, самбо идет им навстречу. Главное, чтобы спортсмены смогли бороться и занимать места, наслаждаться самбо», — приводит слова Осипенко ТАСС.

Напомним, на чемпионате мира по самбо, который проходил в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября 2023 года Артём Осипенко завоевал золото в весовой категории свыше 98 кг (спортивное самбо) и стал 10-кратным чемпионом мира. Сборная России по самбо возглавила медальный зачёт соревнований.