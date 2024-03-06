Призёр ОИ-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев завершил карьеру

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке Денис Дмитриев объявил о завершении профессиональной карьеры. 37-летний спортсмен объяснил решение отстранением от международных соревнований.

«Я тешил себя надеждой, что скоро мы вернёмся на международную арену. Мне очень не хватало атмосферы международных стартов. Думал, что, может быть, если и не поеду на Олимпиаду, то могу хотя бы выступить на чемпионате мира и закончить карьеру на подиуме, чтобы поставить хорошую точку. Но время шло, и я стал понимать, что эту мечту мне уже не реализовать. Так что решил – пора заканчивать и добиваться высот уже в другом качестве, в тренерском», — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».

Напомним, помимо бронзы Олимпиады в Рио-де-Жанейро, в активе Дмитриева золото чемпионата мира 2017 года, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Дмитриев также является четырёхкратным чемпионом Европы и многократным призёром этих соревнований. Сейчас российский спортсмен занимается тренерской деятельностью в Китае.