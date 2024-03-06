Матыцин: российский спорт в непростой ситуации, но время сложностей — время возможностей

Министр спорта Олег Матыцин считает, что спортивные санкции, наложенные на Россию, в конечном счёте могут принести положительный эффект и открыть спортсменам новые возможности.

«Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей. Надо создать условия для спортсменов через Спартакиады, чемпионаты России, открытые соревнования. Игры БРИКС, Игры будущего – это символ того, что Российская Федерация не закрывается и мы не пытаемся уйти от международного спорта.

Мы не позволим разрушить наше спортивное достояние. Это достояние всех стран, а не Международного олимпийского комитета или отдельных федераций. Мы будем придерживаться принципа Олимпийской хартии. Мы сами никуда не уйдём и не собираемся этого делать. И будем приглашать всех, мы не делим страны на дружественные и недружественные. Всё, что проводит Россия, – это пример открытости и призыва к единению», – приводит слова министра спорта РФ ТАСС.