Горячкину и Лагно пригласили в визовый центр Канады перед турниром претенденток

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые являются участницами ближайшего турнира претенденток, получили приглашения в визовый центр Канады для оформления документов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации шахмат России (ФШР).

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась к правительству Канады с просьбой оказать помощь в решении вопроса с визами, так как шахматисты из разных стран мира, подавшие документы несколько месяцев назад, до сих пор не получили никаких обновлений по своему статусу. Россиянка Лагно сообщала, что с 12 января не могла получить ответа из визового центра Канады.

Напомним, турнир претенденток пройдёт в Торонто с 3 по 23 апреля. Победительница проведёт титульный матч с чемпионкой мира китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь.