Гарри Каспаров* включён в перечень террористов и экстремистов

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) внесён в список террористов и экстремистов, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Напомним, в декабре прошлого года Хамовнический районный суд Москвы назначил шахматисту штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента. Ранее Каспаров* был оштрафован по аналогичной статье на 40 тысяч рублей.

Каспаров*, завершивший спортивную карьеру, был включён в реестр физлиц-иноагентов в мае 2023 года.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.