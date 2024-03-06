Люка Бресель — первый финалист турнира Riyadh Season World Masters по снукеру

Бельгийский снукерист Люка Бресель одержал победу над снукеристом из Северной Ирландии Марком Алленом в полуфинале Riyadh Season World Masters. Бельгиец взял верх со счётом 4:2.

Бресель допустил в ходе матча четыре фола и набрал 393 очка. Его соперник заработал всего один фол, но очков у Аллена было чуть меньше — 330.

Ранее снукеристы уже встречались в качестве соперников. Из восьми последних встреч пять раз победу одержал Аллен, три раза – Бресель.

В финале бельгиец сыграет с победителем матча между Рональдом О'Салливаном и Джаддом Трампом.

Напомним, Riyadh Season World Masters — это первый профессиональный турнир в истории снукера. В этом году с 4 по 6 марта его принимает Саудовская Аравия. Матчи проходят в столице страны Эр-Рияде на Boulevard Arena.