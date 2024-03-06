Ронни О'Салливан стал вторым финалистом турнира Riyadh Season World Masters

Британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан одержал победу над вторым номером мирового рейтинга Джаддом Трампом в полуфинале Riyadh Season World Masters. Британец взял верх со счётом 4:1.

Ронни увеличил перевес в истории личных встреч против Джадда — 16:13. Эта пятая подряд победа О'Салливана над Трампом. Свою последнюю на данный момент победу Джадд одержал в декабре 2020 года.

В финале британец сыграет с бельгийцем Люкой Бреселем, который в своём полуфинале переиграл Марка Аллена.

Напомним, Riyadh Season World Masters — это первый профессиональный турнир в истории снукера. В этом году с 4 по 6 марта его принимает Саудовская Аравия. Матчи проходят в столице страны Эр-Рияде на Boulevard Arena.