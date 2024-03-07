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Ронни О'Салливан – Люка Бресель 5:2, кто победил, результат матча Riyadh Season World Masters 6 марта

Ронни О'Салливан стал победителем турнира Riyadh Season World Masters
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Британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан стал чемпионом турнира Riyadh Season World Masters. В финальном матче турнира британец обыграл представителя Бельгии Люка Бреселя со счётом 5:2.

Напомним, в полуфинале турнира Салливан одержал победу над вторым номером мирового рейтинга Джаддом Трампом. Бресель, в свою очередь, за выход в финал переиграл Марка Аллена.

За победу в финале турнира О'Салливан получит € 292 тыс.

Напомним, Riyadh Season World Masters — это первый профессиональный турнир в истории снукера. В этом году с 4 по 6 марта его принимала Саудовская Аравия. Матчи прошли в столице страны Эр-Рияде на Boulevard Arena.

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