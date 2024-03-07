О'Салливан — о победе в World Masters: против Трампа было нелегко, в финале я играл лучше

Британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан прокомментировал свою победу на турнире Riyadh Season World Masters в Саудовской Аравии.

«Это был фантастический турнир, великолепное место проведения, потрясающая публика. Все игроки наслаждались культурой и гостеприимством. На «Эр-Риядском сезоне» собраны лучшие спортсмены — каждый должен побывать в Саудовской Аравии! Вы хотите попытаться сделать спорт настолько значимым, насколько это возможно, а Саудовская Аравия — это мощная держава. Я хотел достойно выступить на этом турнире, просто быть его частью — это уже здорово. Я очень хорошо стартовал против Джона Хиггинса, это было одно из моих лучших выступлений. В полуфинале против Джадда Трампа мне пришлось нелегко, но в финале я играл лучше. Здесь я чувствовал себя очень расслабленно и спокойно, потому что жизнь здесь нетороплива. Было приятно слышать, как в конце болельщики скандируют моё имя, и я не могу дождаться, когда вернусь сюда», — приводит слова О'Салливана wst.tv.

В полуфинале турнира О'Салливан одержал победу над вторым номером мирового рейтинга Джаддом Трампом со счётом 4:1, в финальном матче он обыграл представителя Бельгии Люка Бреселя со счётом 5:2. За победу в соревнованиях британец получит € 292 тыс.

Riyadh Season World Masters — это первый профессиональный турнир в истории снукера. В этом году с 4 по 6 марта его принимала Саудовская Аравия. Матчи прошли в столице страны Эр-Рияде на Boulevard Arena.