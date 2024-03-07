В Саудовской Аравии ведут переговоры с О'Салливаном об открытии академии снукера

Представители шейха Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда ведут переговоры с британцем Ронни О'Салливаном об открытии в Саудовской Аравии академии снукера.

«Здесь любят игру, поговаривают об академии и найме хороших тренеров. Если в снукер будет играть молодёжь, то через 20 лет у нас может быть чемпион мира в Саудовской Аравии. Это хорошо», — приводит слова О'Салливана wst.tv.

В среду, 6 марта, в Саудовской Аравии завершился турнир по снукеру Riyadh Season World Masters, победителем которого стал первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан. В финале он со счётом 5:2 обыграл представителя Бельгии Люка Бреселя.

Напомним, Riyadh Season World Masters — это первый профессиональный турнир в истории снукера. В этом году с 4 по 6 марта его принимала Саудовская Аравия. Матчи проходили в столице страны Эр-Рияде на Boulevard Arena.