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Стало известно, кто из игроков вызван в сборную России по пляжному гандболу

Стало известно, кто из игроков вызван в сборную России по пляжному гандболу
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13 гандболистов будут тренироваться в пляжном центре «Лето» в Москве с 11 по 17 марта. Тренировки сборной — один из этапов подготовки к играм БРИКС — 2024. Об этом сообщает сайт Федерации гандбола России.

Состав сборной России по пляжному гандболу

Вратари:

Антон Заболотский («Виктор»);

Павел Кияшко («Екатеринодар»);

Вадим Кондратенко (СКИФ);

Эдуард Максутов («Динамо Астрахань»);

Полевые игроки:

Константин Винокур («Технолог-Спартак»);

Игорь Неклюдов («Технолог-Спартак»);

Иван Цуканов («Технолог-Спартак»);

Данила Иванов («Каустик);

Даниил Кольцов («Каустик»);

Николай Прохоров («Екатеринодар»);

Евгений Свестула («Екатеринодар»);

Мурат Чомаев («Екатеринодар»);

Чан Суан Вьет (СКИФ).

По словам главного тренера сборной Владимира Полетаева, также будет предусмотрен резерв спортсменов, потому что до игр БРИКС ещё достаточно времени.

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