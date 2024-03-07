Стало известно, кто из игроков вызван в сборную России по пляжному гандболу

13 гандболистов будут тренироваться в пляжном центре «Лето» в Москве с 11 по 17 марта. Тренировки сборной — один из этапов подготовки к играм БРИКС — 2024. Об этом сообщает сайт Федерации гандбола России.
Состав сборной России по пляжному гандболу
Вратари:
Антон Заболотский («Виктор»);
Павел Кияшко («Екатеринодар»);
Вадим Кондратенко (СКИФ);
Эдуард Максутов («Динамо Астрахань»);
Полевые игроки:
Константин Винокур («Технолог-Спартак»);
Игорь Неклюдов («Технолог-Спартак»);
Иван Цуканов («Технолог-Спартак»);
Данила Иванов («Каустик);
Даниил Кольцов («Каустик»);
Николай Прохоров («Екатеринодар»);
Евгений Свестула («Екатеринодар»);
Мурат Чомаев («Екатеринодар»);
Чан Суан Вьет (СКИФ).
По словам главного тренера сборной Владимира Полетаева, также будет предусмотрен резерв спортсменов, потому что до игр БРИКС ещё достаточно времени.