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Российские гимнасты лишились шансов на участие в Олимпиаде-2024

Российские гимнасты лишились шансов на участие в Олимпиаде-2024
Никита Нагорный.
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Российские гимнасты не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом стало известно после пропуска россиянами этапа Кубка мира, который стартовал 7 марта в Баку (Азербайджан).

Обладатели олимпийских путёвок в спортивной гимнастике определяются по лучшим результатам, показанным на трёх этапах Кубка мира из четырёх. Российские спортсмены пропустили февральские этапы Кубка мира в Каире (Египет) и Котбусе (Германия). Также их нет среди участников квалификационного турнира в Баку. В связи с пропуском трёх этапов из четырёх россияне не смогут претендовать на достаточное количество очков для квалификации на Олимпиаду-2024 в Париж. Заключительный отборочный этап Кубка мира пройдёт с 17 по 20 апреля в Дохе.

Белорусские гимнасты Егор Шарамков и Алена Цитавец, принимающие участие в соревнованиях в Баку и имеющие нейтральный статус, сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе с 1 января текущего года.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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