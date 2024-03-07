Велогонщица Тамара Дронова завоевала вторую медаль в Сальвадоре

Российская трековая и шоссейная велогонщица Тамара Дронова стала бронзовым призёром гонки Grand Prix Presidente.

Сейчас Дронова выступает за команду Roland. Пьедестал почёта в этот раз заняли велогонщицы именно этой команды. Ранее спортсменка уже забирала серебро на другой гонке Grand Prix El Salvador, её сокомандница стала третьей. Они преодолели дистанцию в 92 километра. Победу в этом состязании одержала представительница Италии Валентина Базилико.

Однодневная велогонка Гран-при в Сальвадоре проходит ежегодно с 2012 года. Дронова выступает на ней в нейтральном статусе.

В этом году она также вновь станет участницей «Тур де Франс» и «Вуэльте». «Вуэльта» пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2024 года, а «Тур де Франс» — с 12 по 18 августа 2024 года.