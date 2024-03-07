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Хоркина высказалась о лишении российских гимнастов возможности отобраться на ОИ в Париже

Хоркина высказалась о лишении российских гимнастов возможности отобраться на ОИ в Париже
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на новость о лишении российских гимнастов шансов на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Насчёт ситуации, что наши гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду, лучше спросить у ребят. Я могу сказать одно — приезжайте на чемпионат России с 13 по 17 марта в «Сириусе». Там будут лучшие гимнасты мира, действующие олимпийские чемпионы в командном первенстве в Токио. Не вижу повода для грусти, впереди главный старт России.

Сейчас делают всё для того, чтобы наши спортсмены чувствовали себя хорошо — олимпийские базы, специалисты, сборные команды работают согласно своим планам. Кто не может и устал, может освободить место для другого спортсмена.

Я очень рада, что с успехом у нас прошли Игры будущего! Атмосфера была великолепной. Впереди Игры дружбы. С нетерпением жду, когда они наступят. А впереди чемпионат России — ответственный старт для наших ребят. Пожелаем нашим ребятам удачи и побед!» — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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