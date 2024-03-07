Диана Кустова не выступит на ЧР-2024 по спортивной гимнастике

Спортивная гимнастка Диана Кустова не будет выступать на чемпионате России по спортивной гимнастике в этом году. Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко, заявив, что они не выпустят спортсменку после болезни.

«На чемпионате России выступят все, кроме больных. Мы не можем допустить после воспаления лёгких Диану Кустову и Алену Глотову. Допуска у них нет. Остальные все выступают», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

18-летняя Глотова, как и 16-летняя Кустова, перенесла болезнь, и обе спортсменки не успеют должным образом подготовиться.

Напомним, чемпионат России по спортивной гимнастике пройдёт на территории Сириус с 13 по 17 марта. Среди тех, кто будет выступать, и Денис Аблязин, получивший травму плеча. Чтобы избежать дальнейших проблем, элементы на кольцах он выполнять не станет.