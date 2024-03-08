Стало известно, где пройдёт женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

Европейская федерация гандбола определила организаторов чемпионата Европы среди женщин 2026 года. Изначально планировалось, что турнир пройдёт в России.

Прём заявок на проведение турнира закончился в октябре 2023 года. На основании анализа претендентов на проведение чемпионата Европы было принято решение, что соревнования пройдут в пяти европейских странах: Польше, Румынии, Чехии, Словакии и Турции. Матчи предварительного раунда пройдут в румынских городах Ораде и Клуж-Напоке, турецкой Анталье, чешском Брно, словацкой Братиславе и польском Катовице. В Польше пройдут и финальные игры чемпионата.

Чемпионат Европы пройдёт с 3 по 20 декабря 2026 года. Действующий обладатель титула – сборная Норвегии.