Ингебригтсен признался, что несмотря на беременность жены, в приоритете у него спорт

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен заявил, что если жена Элизабет родит в день, когда у него гонка, то он поедет к ней только после финиша.

«Если моя жена родит в тот же день, когда у меня большая гонка, то я только потом, после финиша, побегу домой. Так оно и есть», — приводит слова Ингебригтсена The Times.

Напомним, в начале февраля легкоатлет и Олимпийский чемпион — 2020 объявил о том, что скоро станет отцом. Его жена Элизабет, с которой они долгое время вместе, беременна. Срок родов выпадает на лето, как раз во время соревнований Ингебригтсена.

Спортсмен также поделился одним из своих методов тренировок — высотная подготовка, заявив, что она эффективна и без неё он мог и не добиться таких результатов.