Стали известны полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу среди женщин

В пятницу, 8 марта, в подмосковном Королёве завершились матчи группового этапа Кубка России по пляжному футболу среди женщин. Восемь команд были разбиты на две группы.

В группе «А» победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга, одержавший победы во всех матчах предварительного этапа. Второе место занял питерский СКМФ. В квартете «В» лучшими также оказались коллективы из Северной столицы: «Звезда», набравшая максимальное количество очков, стала первой, сборная Санкт-Петербурга расположилась на втором месте.

Таким образом, 9 марта в полуфиналах сыграют:

Кристалл» — сборная Санкт-Петербурга;

«Звезда» — СКМФ.

Кубок России среди женских команд проходит с 6 по 10 марта в центре пляжных видов спорта «Королёвский песок». Действующим обладателем трофея является «Кристалл», который в 2023 году в финале обыграл «Звезду» со счётом 6:2.