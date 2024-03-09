Чемпионка Игр-1992 Чусовитина не смогла квалифицироваться на свою девятую Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Участница восьми Олимпиад Чусовитина на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) не прошла в финал соревнований в опорном прыжке. В квалификации она показала 23-й результат.

48-летняя Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница восьми Олимпийских игр. Она является первой в истории действующей спортсменкой, введённой в международный Зал славы спортивной гимнастики. Золотую медаль Оксана завоевала больше 30 лет назад, на Играх-1992, в составе объединённой команды СНГ.

По итогам четырёх этапов Кубка мира два лучших гимнаста в каждой дисциплине смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже.