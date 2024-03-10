На 90-м году жизни скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

На 90-м году жизни скончался семикратный чемпион мира в русском хоккее Николай Дураков. Об утрате сообщил сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Сообщается, что легенда русского хоккея ушёл из жизни в субботу, 9 марта, в Екатеринбурге.

Профессиональный путь Дуракова начался в нижнетагильском «Металлурге», а в 1954 году спортсмен перебрался в СКА (Свердловск), где и случились главные успехи в карьере.

В составе сборной СССР он семь раз становился чемпионом мира (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973). В послужном списке спортсмена значатся и девять побед на чемпионатах Советского Союза (1956, 1958—1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974).

Николай Дураков неоднократно признавался лучшим бомбардиром и полузащитником союзных чемпионатов, а также ЧМ 1965 года.