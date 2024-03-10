«Кристалл» из Санкт-Петербурга выиграл Кубок России по пляжному футболу среди женщин

В подмосковном Королёве завершился Кубок России по пляжному футболу среди женщин. Победительницами турнира второй год подряд стали футболистки «Кристалла» из Санкт-Петербурга.

В финальном матче «Кристалл» с минимальным перевесом обыграл «Звезду» — 2:1. В матче за третье место сборная Санкт-Петербурга в серии послематчевых пенальти обыграла СКМФ (3:1). Основное время матча закончилось со счётом 4:4.

Кубок России — 2024 среди женских команд проходил с 6 по 10 марта в центре пляжных видов спорта «Королёвский песок».

Кубок России по пляжному футболу среди женщин.

Финал.

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:1

Матч за 3-е место.

Сборная Санкт-Петербурга — СКМФ — 4:4 (по пенальти — 3:1).