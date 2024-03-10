Американский конькобежец Штольц установил мировой рекорд в классическом многоборье

Американский конькобежец, 19-летний Джордан Штольц стал победителем мужского классического многоборья на этапе чемпионата мира. Соревнования проходили в Инцелле (Германия).

Спортсмен одержал победу, набрав 144,740 очка. Таким образом, он установил новый мировой рекорд. Штольц побил достижение американского конькобежца Шани Дэвиса (145,742 балла), которое спортсмен установил в 2006 году в Калгари. Второе место на этапе чемпионата мира в Инцелле занял представитель Нидерландов Патрик Руст (145,762), третье — норвежец Халльгейр Энгебротен (147,258).

Напомним, российские и белорусские спортсмены не принимали участия в этих состязаниях в связи с санкциями, наложенными на российский и белорусский спорт. Так мировое спортивное сообщество отреагировало на ситуацию на Украине.