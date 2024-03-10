Скончался призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Сегодня, 10 марта, стало известно, что на 81-м году жизни скончался выдающийся гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Диомидов Сергей. Об этом сообщил официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России.

«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта. ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы ФСГР.

Сергей Диомидов — обладатель серебряных медалей в командных соревнованиях на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. В 1968 году он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в опорном прыжке.