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Заседание исполкома Олимпийского комитета России состоится 14 марта

Заседание исполкома Олимпийского комитета России состоится 14 марта
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Заседание исполнительного комиета Олимпийского комитета России (ОКР) пройдёт 14 марта, сообщает пресс-служба организации. Начало — в 11:00 мск.

«В числе основных пунктов повестки – вопрос о ходе выполнения поручений по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 19 октября 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Напомним, осенью прошлого года членство ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) было временно приостановлено. Позже российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). 23 февраля 2024 года CAS отклонил апелляцию, за ОКР осталось право обжаловать решение в течение 30 дней.

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