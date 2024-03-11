ВАДА: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оценило текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое признано не соответствующим антидопинговому кодексу ещё в декабре 2019 года.

«Исполнительный комитет получил обновлённую информацию о текущем статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда от 2020 года признать РУСАДА не соответствующим требованиям и применить ряд санкций для российского спорта в течение двух лет. Статус РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока ВАДА не убедится в том, что РУСАДА выполняет все условия восстановления, установленные CAS», — говорится в пресс-релизе организации.