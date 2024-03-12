Минспорта может ввести новые почётные звания

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Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения новых почётных званий. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Известно, что ведомство разработало новый проект, который позволяет вносить изменения в утверждение положения о присвоении, лишении, восстановлении почётных спортивных званий. Сейчас ещё только обсуждается возможность реализации проекта.

Предлагается ввести звание «Почётный мастер спорта России», а также звание «Почётный тренер России» за результаты, показанные на чемпионатах России начиная с 1 января 2024 года.

Отметим, что, помимо общественного обсуждения, проекту также необходимо пройти независимую антикоррупционную экспертизу. Любой желающий может ознакомиться с подробным текстом проекта и внести предложения по дополнению и улучшению его в специальной форме на сайте.