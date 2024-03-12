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В РУСАДА заявили, что открыты для мониторинга со стороны ВАДА

В РУСАДА заявили, что открыты для мониторинга со стороны ВАДА
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация готова к мониторингу со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как уверена в целостности антидопинговой системы в России.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька заявил, что организация остаётся скептически настроенной, когда речь идёт об антидопинговой системе в России. Банька подчеркнул, что ВАДА сделает всё для надлежащей организации допинг-тестирования для российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«РУСАДА реализует антидопинговую программу на самом высоком уровне. На данный момент агентство не восстановлено по причине, не зависящей от РУСАДА. Но это никак не влияет на процесс допинг-контроля. Мы открыты для мониторинга со стороны ВАДА в любой момент и в любой форме, потому что уверены в целостности антидопинговой системы на территории РФ», — приводит слова Логиновой ТАСС.

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