Макаренко: восемь лет держать нас взаперти — это просто издевательство

Девятикратная чемпионка России бегунья на короткие дистанции Кристина Макаренко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я в целом стала относиться к мировому спорту по-другому, нежели раньше. Считаю, что восемь лет держать нас взаперти — это просто издевательство, я не нахожу другого слова. Сравнивать нашу ситуацию с другими видами спорта немного неправильно, ведь они находятся в изоляции только два года, а мы — с 2015-го.

И непонятно, что будет дальше. Возможно, что-то в принципе должно поменяться в мировом спорте, чтобы таких ситуаций больше не происходило. Часто задумываюсь, что же должно случиться для этого, но не нахожу ответа. И это тяжело», — заявила Макаренко RT.