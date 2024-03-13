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Тамара Дронова — победительница заключительного этапа «Тура Сальвадора»

Тамара Дронова — победительница заключительного этапа «Тура Сальвадора»
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Российская трековая и шоссейная велогонщица Тамара Дронова одержала победу в заключительном этапе «Тура Сальвадора» в составе команды Roland.

Четвертый этап проходил по улицам города Санта-Ана (США), его протяжённость составила 99 километров.
Этап завершился спринтом, в котором вновь победила Дронова, придя с результатом 2 часа 35 минут 8 секунд.

Ольга Шекель с Украины, входящая в команду Ukraine, заняла второе место. Бронзовым призёром гонки стала нидерландская спортсменка Сильви Свинкелс из команды Roland.

Ранее Дронова уже завоёвывала медали в Сальвадоре. На её счету серебро гонки Grand Prix El Salvador и бронза на Grand Prix Presidente.

Спортсменка выступала в соревнованиях в нейтральном статусе. В квалификационной гонке её обогнала однокомандница, швейцарская гонщица Елена Хартманн. В финале Дроновой всё же удалось обогнать соперницу.

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