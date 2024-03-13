В ВАДА признались, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Камила Валиева приняла вещество не самостоятельно, возможно, ей помог врач или физиотерапевт.

«Очевидно, что вкус этого дела очень неприятен, когда видишь, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей допингом. Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не её инициатива. Она столкнулась с последствиями. Возможно, случай Валиевой показывает, насколько важно улучшить антидопинговую систему, мы делаем это сейчас», — приводит слова Ниггли Assoсiated Press.

По словам Ниггли в том, что в организм фигуристки попал допинг, может быть виноват врач или физиотерапевт.

Отметим, что также ВАДА хочет обновить антидопинговые правила до зимних Олимпийских игр в 2026 году, чтобы у ведомства было больше возможностей изучать окружение спортсменов.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.