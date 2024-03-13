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Россиянка Боднарук стала победительницей Международного женского шахматного фестиваля

Россиянка Боднарук стала победительницей Международного женского шахматного фестиваля
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Чемпионка мира по рапиду российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей Международного женского шахматного фестиваля, прошедшего с 6 по 12 марта в Ташкенте (Узбекистан).

В рамках соревнований было проведено девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени. Российская шахматистка одержала победу на турнире, набрав 7,5 очка. Далее в турнирной таблице расположились представительница Индии Сумья Сваминатан и армянская шахматистка Мариам Мкртчян, уступившие лидеру соревнований 0,5 очка.

Напомним, в феврале текущего года Боднарук одержала победу на турнире Swiss Queens Wednesday. Также россиянка стала лучшей в рапиде на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

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