Макаренко — о выезде в другие страны: сейчас всё так усложнилось

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, заявила, что для неё путешествия — это возможность перезагрузиться, но, к сожалению, с выездом в другие страны сейчас стало сложнее.

«Ой, дай мне волю (смеётся)! Сейчас очень жалею, что раньше никуда не ездили, хотя была такая возможность. Три часа — и ты в Европе. У меня даже ещё есть виза, которой я так и не воспользовалась… Но сейчас всё так усложнилось. Если мы куда-то летим, то надолго, так как билеты стоят недёшево. В прошлом году были на Шри-Ланке три или четыре недели, до этого летали в Таиланд, примерно столько же времени там провели. Очень прикольно сменить локацию, посмотреть на культуру другой страны, попробовать еду, насладиться местным колоритом. Ты прямо по-настоящему отдыхаешь, а после уже хочешь вернуться в свою деятельность, тренироваться. Так что да, путешествия — это возможность отключить голову и перезагрузиться, а это важно, потому что постоянные тяжёлые нагрузки даются достаточно трудно», — приводит слова Макаренко RT.

Напомним, ранее спортсменка говорила, что не собирается менять спортивное гражданство, несмотря на то что были мысли об этом.