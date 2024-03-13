Белорусская шахматистка Баделько получила российский паспорт

Белорусская шахматистка Ольга Баделько, перешедшая из сборной Беларуси, получила российский паспорт. Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский заявил, что Баделько — сильный и перспективный игрок.

«Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Беларуси. Совсем недавно она получила российский паспорт», — приводит слова Рублевского ТАСС.

Отметим, что в 21 год Баделько — международный мастер (2019), международный гроссмейстер среди женщин (2019). В юношеском возрасте она не раз становилась чемпионкой Беларуси.

Известно, что ранее шахматистка из Могилёва также занималась параллельно плаванием, но в подростковом возрасте выбрала шахматы и сосредоточилась на них.