Гандболист сборной России объяснил, зачем собирать национальную команду в период санкций

Гандболист «Чеховских медведей» и сборной России Кирилл Котов высказался о сборах национальной команды в условиях отстранения от международных соревнований.

«Конечно, сборная нужна. Ты оказываешься в другой атмосфере, собираются ребята с других команд, с других городов. Мы стараемся всегда с максимальной пользой время провести, отдаёмся тренировкам полностью. А что касается соперников, то Беларусь – сильная команда, в составе которой есть исполнители очень высокого класса. Может показаться, что все устали уже от того, что играем только с белорусами. Но слава богу, хоть такая возможность есть! Если бы и этих игр не было, стало бы всё совсем печально. Мы получаем игровую практику. Дай бог, международная ситуация изменится и нас выпустят на турниры, тогда и станет понятно, насколько мы отстали от других. Международный опыт всё-таки невозможно заменить. Когда ты играешь в еврокубках, то потом и в национальной команде проще. А сейчас этот опыт мы можем получить только в тех товарищеских матчах, которые возможны», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.