Снукерист Марк Селби выиграл два матча в финальном этапе Лиги чемпионов

Сегодня, 13 марта, английский снукерист Марк Селби одержал две победы в финальном этапе Лиги чемпионов, который проходит в Лестере (Англия).

В обеих встречах пятый номер мирового рейтинга Селби победил cо счётом 3:1. Сначала он обыграл соотечественника Криса Уэйклина (15-й в мировом рейтинге), а потом – австралийца Нила Робертсона (15-й в мире).

Таким образом, Марк Селби возглавил турнирную таблицу финального этапа Лиги чемпионов.

В турнире участвуют победители семи предварительных этапов: Стюарт Бинэм (Англия), Крис Уэйклин (Англия), Марк Селби (Англия), Нил Робертсон (Австралия), Джон Хиггинс (Шотландия), Кайрен Уилсон (Англия), Джо О’Коннор (Англия). По итогам круговых матчей определятся полуфиналисты, лучшие из которых встретятся в финале. Все поединки будут играться до трёх побед.