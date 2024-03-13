Гандболисты сборной России с победы начали суперсерию с Беларусью

Сегодня, 13 марта, в Казани состоялся первый матч ответной суперсерии из трёх товарищеских матчей сборной России с командой Беларуси. Россияне одержали победу со счётом 31:28 (18:12).

Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов, забросивший 12 мячей. Белявский из сборной Беларуси забил девять голов. Счёт в суперсерии — 3-1 в пользу белорусской команды.

Россия — Беларусь — 31:28 (18:12). (Косоротов — 12, Ермаков, Беляев — по 6; Белявский — 9, Шабельников — 4).

Следующая игра суперсерии пройдёт 15 марта в Москве и начнётся в 19:00 (мск). Заключительный матч серии состоится 17 марта в подмосковном Чехове (начало — в 14.15 по московскому времени).