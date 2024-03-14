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Stuttgarter Zeitung: Петкович летом покинет пост тренера сборной России по гандболу

Stuttgarter Zeitung: Петкович летом покинет пост тренера сборной России по гандболу
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович покинет свой пост летом 2024 года, сообщает Stuttgarter Zeitung. По информации источника, 67-летний специалист планирует летом вернуться из Москвы в Берлин.

«Я скучаю по соревнованиям, по играм, в которых что-то действительно поставлено на карту. Я хочу завершить карьеру в Германии. Я в хорошей форме, свеж и полон энтузиазма», — отметил Петкович.

Напомним, Петкович возглавляет мужскую сборную России по гандболу с весны 2020 года. Под руководством специалиста российская команда заняла 14-е место на чемпионате мира 2021 года и стала девятой на чемпионате Европы 2022 года. На данный момент российские гандболисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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