World Athletics не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы в России

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы в России в сентябре 2024 года. Об этом стало известно из текста письма, которое организация разослала приглашённым странам.

«Всемирные игры дружбы не являются частью глобального календаря Всемирной лёгкой атлетики. Поэтому все результаты и рекорды, показанные на Всемирных играх дружбы, не признаются World Athletics», — приводит текст письма телеграм-канал Shelgorn.

В том же документе отмечается, что World Athletics не признает результаты легкоатлетических соревнований, которые будут показаны на Играх БРИКС в июне этого года.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и в Екатеринбурге.