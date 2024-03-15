Старший тренер сборной России по гимнастике: у нас очень мало серьёзных стартов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что её подопечным не хватает серьёзных стартов. Своим мнением специалист поделилась во время чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в «Сириусе».
«Пока никаких неожиданностей на этом турнире не случилось. В командном многоборье победили те, кто должен был это сделать. Но, к сожалению, у нас очень мало серьёзных стартов, один турнир за полгода — это очень мало. И многие допущенные спортсменами ошибки можно объяснить именно этим. Но ничего, впереди ещё три дня чемпионата России. Надеюсь, что гимнасты покажут ещё свою гимнастику», — приводит слова специалиста ТАСС.
Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в «Сириусе» с 13 по 17 марта.